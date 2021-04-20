Ученый совет УГАТУ одобрил объединение вуза с БашГУ

Радий Хабиров сегодня также посетил Ученый совет в Уфимском государственном авиационном университете. На повестке дня стоял вопрос об объединении высшего учебного заведения с БашГУ.

Ранее Глава Башкирии уже встретился с представителями Башкирского государственного университета. После вступительного слова было проведено голосование, которое показало следующие результаты: 38 человек проголосовали "за" объединение, 7 человек - "против", а еще двое воздержались.