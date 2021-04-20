В Башкирии в 2021 году меняются правила приема детей в 1 класс

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин в программе "Интервью" на телеканале БСТ рассказал об изменениях в правилах приема детей в школу. 

Фото №1 - В Башкирии в 2021 году меняются правила приема детей в 1 класс

В частности, новшества коснутся будущих первоклассников. Родителям детей нужно учесть эти новшества, а также не пропустить сроки подачи заявления. Так, например, в этом году прием первоклассников в школы будет разделен на две "волны". При этом первая волна заявлений началась уже в апреле. 

В этом году появились новые правила приема в образовательные организации. С 1 апреля мы принимаем заявления от детей, которые территориально относятся к той или иной школе. Также попадают в эту категорию льготные категории: братья и сестры, например. Если старший ребенок уже учится в этой школе, то младший ребенок получает приоритетное право при зачислении в организацию. Надо напомнить, что территориальная приписка сохраняется. Есть также льготные категории детей сотрудников правоохранительных органов, погибших в горячих точках. Вторая волна начинается 6 июля уже для всех детей. Здесь важно помнить, что в школе должны быть свободные места.

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии

Также глава регионального Минобразования назвал предполагаемое количество будущих первоклассников. Их станет почти на тысячу человек больше, чем в прошлом году. 

Ожидаем не меньшее количество детей. В прошлом году это было 55 тысяч детей, в этом году ожидаем 55740 детей. Как правило, это наши дети учтенные.

Айбулат Хажин, министра образования Башкирии

Фото: Валерий Шахов.

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