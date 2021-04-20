В Башкирии в 2021 году меняются правила приема детей в 1 класс

В этом году появились новые правила приема в образовательные организации. С 1 апреля мы принимаем заявления от детей, которые территориально относятся к той или иной школе. Также попадают в эту категорию льготные категории: братья и сестры, например. Если старший ребенок уже учится в этой школе, то младший ребенок получает приоритетное право при зачислении в организацию. Надо напомнить, что территориальная приписка сохраняется. Есть также льготные категории детей сотрудников правоохранительных органов, погибших в горячих точках. Вторая волна начинается 6 июля уже для всех детей. Здесь важно помнить, что в школе должны быть свободные места.

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии