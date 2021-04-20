В Башкирии в 2021 году меняются правила приема детей в 1 класс

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин в программе "Интервью" на телеканале БСТ рассказал об изменениях в правилах приема детей в школу.
В частности, новшества коснутся будущих первоклассников. Родителям детей нужно учесть эти новшества, а также не пропустить сроки подачи заявления. Так, например, в этом году прием первоклассников в школы будет разделен на две "волны". При этом первая волна заявлений началась уже в апреле.
Также глава регионального Минобразования назвал предполагаемое количество будущих первоклассников. Их станет почти на тысячу человек больше, чем в прошлом году.
Фото: Валерий Шахов.