В Башкирии рассказали, нужно ли надевать маску на ЕГЭ
Совсем скоро в Башкирии начинается экзаменационная пора. Айбулат Хажин в программе "Интервью" на телеканале БСТ рассказал, какие новшества ждут будущих выпускников в этом году.
Руководитель министерства ответил на самый частый вопрос, который ему задают родители 11-классников: нужно ли детям надевать маску на экзамен. С учетом того, что ребята и так очень сильно переживают, маска может стать для них дополнительным отвлекающим фактором.
Ничего отличного от прошлого года не будет. Тот же
санитарный режим, термометрия, масочный режим для детей по желанию. Я повторюсь - по желанию! А для
организаторов наличие маски обязательно. Рассадка полутораметровая, на безопасном расстоянии.
Айбулат Хажин, министр образования Башкирии
Также господин Хажин поделился данными по итогам ЕГЭ за прошлый год. Наша республика здесь выбилась в лидеры по России.
По 6 предметам мы превысили свои показатели 2019 года.
По 8 предметам превысили среднероссийские показатели. Самое важное – количество "высокобалльников", которые получили от 80 баллов и выше. Более 3000 детей
прибавилось к результатам 2019 года.