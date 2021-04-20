В Башкирии рассказали, нужно ли надевать маску на ЕГЭ

Совсем скоро в Башкирии начинается экзаменационная пора. Айбулат Хажин в программе "Интервью" на телеканале БСТ рассказал, какие новшества ждут будущих выпускников в этом году.

Руководитель министерства ответил на самый частый вопрос, который ему задают родители 11-классников: нужно ли детям надевать маску на экзамен. С учетом того, что ребята и так очень сильно переживают, маска может стать для них дополнительным отвлекающим фактором.

Ничего отличного от прошлого года не будет. Тот же санитарный режим, термометрия, масочный режим для детей по желанию. Я повторюсь - по желанию! А для организаторов наличие маски обязательно. Рассадка полутораметровая, на безопасном расстоянии. Айбулат Хажин, министр образования Башкирии

Также господин Хажин поделился данными по итогам ЕГЭ за прошлый год. Наша республика здесь выбилась в лидеры по России.