В Уфе ищут пропавшего без вести 84-летнего Линафа Киреева

В башкирской столице пропал при загадочных обстоятельствах 84-летний пенсионер. В пятницу, 16 апреля, Линаф Киреев ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Приметы: седые волосы, голубые глаза, рост около 170 см, худощавое телосложение. На нем были брюки серого цвета, черная куртка, рубашка, меховая шапка и ботинки.
В поисках пропавшего Линафа Киреева участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (987) 099 70 92 или 112.
Фото: Соцсети.