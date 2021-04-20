Объединение БашГУ и УГАТУ: итоги заседания ученых советов

БашГУ и УГАТУ поддержали предложение Главы Башкортостана Радия Хабирова о создании большого совместного университета. Решения приняты учеными советами, в заседании которых принял участие руководитель региона. Он рассказал о возможностях, которые получат вузы, и новых перспективах.
Радий Хабиров пришел в Башкирский государственный университет с особым чувством: он окончил этот университет, работал здесь долгое время, и всё, связанное с этим периодом жизни, очень дорого, признался Глава Башкортостана. Мысли о прошлом сменились серьезным разговором о будущем и о том, как быть в лидерах. Как сказал Радий Хабиров, на тот момент, когда принимались важные решения для развития высшего образования, республика оказалась в аутсайдерах. Но есть шанс переломить ситуацию.
Ученый совет БашГУ выслушал доводы, а затем большинством голосов поддержал предложение Главы Башкортостана создать новый большой университет. Радий Хабиров сообщил, что правительство республики учредило четыре гранта по 75 млн рублей на развитие науки, которые получат вузы Башкортостана. Объединённому университету передадут Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений, который пока входит в структуру Академии наук Башкортостана. Однако коллектив БашГУ оценил не только это.
Заседание ученого совета прошло и в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Радий Хабиров поблагодарил профессиональный коллектив УГАТУ за участие в проекте по созданию Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, который в конце прошлого года получил федеральный статус. Задан серьезный тренд на развитие и необходимо сделать выбор – объединяться с БашГУ или нет.
Ректор УГАТУ Сергей Новиков рассказал, что эксперты сферы высшего образования отмечают постепенное снижение темпов развития республиканских вузов. Средний возраст преподавателей УГАТУ, например, достиг 51 года. Есть сложности и в развитии новых направлений обучения, привлечении специалистов международного уровня. Поэтому важно сделать качественный шаг вперёд в развитии вуза.
Ученый совет УГАТУ поддержал предложение создать объединённый большой университет. Планируется передать большому объединенному университету создаваемый в Уфе технопарк высоких технологий «IQ-парк» – совместный проект Башкортостана и Фонда «Сколково». Он разместится в офисном здании по улице Заки Валиди, 32А. Радий Хабиров сказал, что филиалы и диссертационные советы вузов сохранят. Кроме того, он указал, что впереди – серьезная конкуренция. В программу «Приоритет-2030» войдут 100 университетов, каждый из которых ежегодно будет получать базовый грант в размере 100 млн рублей на проекты по социально-экономическому развитию региона. 40 вузов по итогам конкурсных процедур смогут претендовать на специальные гранты до 1 млрд рублей. Вуз, который может появиться на базе УГАТУ и БашГУ, может войти в топ-40. А это значит, что будет иметь шанс на успешное будущее.