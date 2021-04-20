Объединение БашГУ и УГАТУ: итоги заседания ученых советов

БашГУ и УГАТУ поддержали предложение Главы Башкортостана Радия Хабирова о создании большого совместного университета. Решения приняты учеными советами, в заседании которых принял участие руководитель региона. Он рассказал о возможностях, которые получат вузы, и новых перспективах.

Радий Хабиров пришел в Башкирский государственный университет с особым чувством: он окончил этот университет, работал здесь долгое время, и всё, связанное с этим периодом жизни, очень дорого, признался Глава Башкортостана. Мысли о прошлом сменились серьезным разговором о будущем и о том, как быть в лидерах. Как сказал Радий Хабиров, на тот момент, когда принимались важные решения для развития высшего образования, республика оказалась в аутсайдерах. Но есть шанс переломить ситуацию.

Я сам лично тоже это понимаю, что это довольно болезненный процесс, но мы исходим из того, что мы либо в этот процесс заходим и заходим только с вашего решения, мы без вашего решения никуда не пойдем, либо мы в него заходим и у нас есть довольно серьезные шансы ощутимо появиться на будущей стратегии развития высшего образования и науки Российской Федерации, стать ярким и заметным, так скажем, пятном, некой сущностью, которая там работает. Это в случае если мы объединяемся. Если мы не объединяемся, то я с сожалением могу констатировать, глубоко понимая стратегию развития высшей школы, что мы потихонечку скатимся к местечковому вузу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ученый совет БашГУ выслушал доводы, а затем большинством голосов поддержал предложение Главы Башкортостана создать новый большой университет. Радий Хабиров сообщил, что правительство республики учредило четыре гранта по 75 млн рублей на развитие науки, которые получат вузы Башкортостана. Объединённому университету передадут Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений, который пока входит в структуру Академии наук Башкортостана. Однако коллектив БашГУ оценил не только это.

Впервые за последние десятилетия руководство республики обратило столь пристальное внимание на высшее образование и готово оказать поддержку на федеральном уровне, уважаемые коллеги, вы же видите. Благодаря усилиям руководства республики, как уже сказал Радий Фаритович, создан Евразийский НОЦ мирового уровня, который объединил все вузы, научные организации республики и реальный сектор экономики. Николай Морозкин, ректор Башкирского государственного университета

Заседание ученого совета прошло и в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Радий Хабиров поблагодарил профессиональный коллектив УГАТУ за участие в проекте по созданию Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, который в конце прошлого года получил федеральный статус. Задан серьезный тренд на развитие и необходимо сделать выбор – объединяться с БашГУ или нет.

Стоит вместе подумать, стоит ли объединяться или нет. Это инициатива моя личная, и я прекрасно понимаю все риски. Поэтому сегодня я хотел и пришел к вам просить поддержать эту инициативу. Но подчеркиваю сразу, что решение принимаете вы, вы отвечаете за судьбу Авиационного университета. Я сразу говорю, что буду уважать любое ваше решение. Но подчеркиваю, что в случае непринятия этого решения через 10 лет мы также будем сидеть или другие люди и будут говорить, что вы этот шанс упустили. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ректор УГАТУ Сергей Новиков рассказал, что эксперты сферы высшего образования отмечают постепенное снижение темпов развития республиканских вузов. Средний возраст преподавателей УГАТУ, например, достиг 51 года. Есть сложности и в развитии новых направлений обучения, привлечении специалистов международного уровня. Поэтому важно сделать качественный шаг вперёд в развитии вуза.

Анализ деятельности нашего университета по некоторым ключевым показателям, мы сегодня видим, неутешительный. Другого слова я бы не подобрал. Сравнение УГАТУ с ведущими техническими вузами по показателям различных рейтингов сегодня не в нашу пользу. В сфере образования по числу студентов, среднему баллу ЕГЭ, доли иностранных студентов, иностранных интернов наш университет отстает и отстает на порядок. Сергей Новиков, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета