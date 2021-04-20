В Уфе прошел круглый стол по вопросам надзора за бездомными животными

По версии следствия, местные жители не раз жаловались главе сельсовета Раяну Ахтямову на бездомных животных. Однако он оставил сообщения без надлежащего рассмотрения и не обратился с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, ни в администрацию Учалинского района. Мера пресечения Раяну Ахтямову будет вынесена в ближайшие сутки.

Тем временем в столице республики за круглым столом собрались представители администрации, депутаты, эксперты ветеринарии и зоозащитники. Было много вопросов и предложений по отлову и надзору за бездомными животными. Например, ветеринары предложили ввести в Башкортостане санкции для хозяев, которые выбрасывают своих питомцев, и чипирование домашних животных. Участники мероприятия сошлись на мнении, что федеральный закон об ответственном обращении с животными на практике не работает из-за отсутствия финансирования. По данным Управления ветеринарии, в республике насчитывается более 150 тысяч бездомных животных.