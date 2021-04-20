В Уфе целый микрорайон ушел под воду

У нас на контроле остаются подтопленные территории в Кировском, Демском, Калининском и Ленинском районах. 8 подтопленных дорог в этих районах, локально придомовые территории и садовые участки.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью УГЗ г. Уфы