В Уфе целый микрорайон ушел под воду

Кооперативная поляна в Уфе ушла под воду. На месте дежурят сотрудники Управления гражданской защиты, которые эвакуировали двух жителей. Остальные решили не покидать свои дома, для них организован подвоз питьевой и технической воды, в случае необходимости спасатели на лодках переправляют их до магазинов и обратно.
Попасть домой некоторые жители Кооперативной поляны теперь могут только на лодке. Если своей нет, то можно попросить подбросить до участка сотрудников противопаводкового штаба. В день они делают несколько десятков рейсов.
Кооперативную поляну затопило два дня назад. Жителей заранее предупредили о половодье, так что неожиданностью большая вода не стала. Но неудобства определённо принесла.
По воде мы идём уже метров 200. И с каждым шагом здесь становится всё глубже. Владельцам вот этих автомобилей, можно сказать, повезло: их участок находится на возвышенности. Тем не менее, в ближайшее время выехать со двора они явно не смогут.
Анатолий Уронов живет на Малой Заречной улице почти 20 лет. Максимальный уровень воды был в 2007 году, говорит мужчина. После этого он перестроил дом, чтобы был запас. А вот машину и мотоцикл перегнал в город. На всякий случай.
Кооперативную поляну затопила не Белая, а река Дёма. Она вышла из берегов почти на километр. Сотрудники Управления гражданской защиты продолжают подомовой обход и в случае необходимости готовы оказать людям любую помощь. И нуждающихся в ней немало.
Всего в Кооперативной поляне подтопило 55 придомовых территорий на Малой Заречной улице, Левобережной, Туймазинской, Трудовой и в Луговом переулке. Чтобы снизить урон от половодья, провели отсыпку дамбы. Выдержит она напор воды или нет – станет известно позже. Пик паводка в столице еще не пройден. По прогнозам специалистов, снижение уровня рек ожидается к концу недели.