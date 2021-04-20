В Уфе целый микрорайон ушел под воду

Кооперативная поляна в Уфе ушла под воду. На месте дежурят сотрудники Управления гражданской защиты, которые эвакуировали двух жителей. Остальные решили не покидать свои дома, для них организован подвоз питьевой и технической воды, в случае необходимости спасатели на лодках переправляют их до магазинов и обратно.

Попасть домой некоторые жители Кооперативной поляны теперь могут только на лодке. Если своей нет, то можно попросить подбросить до участка сотрудников противопаводкового штаба. В день они делают несколько десятков рейсов.

Сейчас мы идём по улице Малая Заречная. Мы идём, а кто-то проплывает. Это наши сотрудники противопаводкового штаба №1 на базе МУП СУРСИС. Ежедневно производят перевозку населения. Если нужна кому-то питьевая или техническая вода, тоже подвоз осуществляют. Если кому хлеб или молочка нужны, тоже покупают, привозят людям. Люди решили не покидать свои дома. Только два человека в пункт временного размещения эвакуированы. 42 человека, в том числе 5 детей, продолжают здесь жить.

Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы
Фото №1 - В Уфе целый микрорайон ушел под воду

Кооперативную поляну затопило два дня назад. Жителей заранее предупредили о половодье, так что неожиданностью большая вода не стала. Но неудобства определённо принесла. 

По воде мы идём уже метров 200. И с каждым шагом здесь становится всё глубже. Владельцам вот этих автомобилей, можно сказать, повезло: их участок находится на возвышенности. Тем не менее, в ближайшее время выехать со двора они явно не смогут.

Анатолий Уронов живет на Малой Заречной улице почти 20 лет. Максимальный уровень воды был в 2007 году, говорит мужчина. После этого он перестроил дом, чтобы был запас. А вот машину и мотоцикл перегнал в город. На всякий случай.

Строили дом по уровню затопления в 2007 году. Тогда уровень был 9 метров, и как раз затопит полностью первый этаж и дойдет до уровня второго. Второй этаж у нас жилой, а первый этаж технический.

Анатолий Уронов, житель г. Уфы

Кооперативную поляну затопила не Белая, а река Дёма. Она вышла из берегов почти на километр. Сотрудники Управления гражданской защиты продолжают подомовой обход и в случае необходимости готовы оказать людям любую помощь. И нуждающихся в ней немало.

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У нас на контроле остаются подтопленные территории в Кировском, Демском, Калининском и Ленинском районах. 8 подтопленных дорог в этих районах, локально придомовые территории и садовые участки.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью УГЗ г. Уфы

Всего в Кооперативной поляне подтопило 55 придомовых территорий на Малой Заречной улице, Левобережной, Туймазинской, Трудовой и в Луговом переулке. Чтобы снизить урон от половодья, провели отсыпку дамбы. Выдержит она напор воды или нет – станет известно позже. Пик паводка в столице еще не пройден. По прогнозам специалистов, снижение уровня рек ожидается к концу недели.

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