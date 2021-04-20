Радий Хабиров поздравил кардиоцентр с 40-летием

Мы очень гордимся нашим Кардиологическим центром, очень гордимся. Хорошо и ясно понимаем его высокий интеллектуальный потенциал, методический потенциал, лечебный потенциал, и это действительно один из ведущих учреждений здравоохранения. Как мне говорят, наш кардиоцентр занимает пятое место в Российской Федерации, и это тоже очень высокий показатель, очень настоящий и очень достойный.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан