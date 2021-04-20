Радий Хабиров поздравил кардиоцентр с 40-летием

Торжество в честь 40-летия Республиканского кардиологического центра прошло в Башкирском театре оперы и балета. Руководитель региона вручил государственные награды. Он подчеркнул, что медучреждение – гордость республики. Это единственное в Башкортостане лечебное учреждение, где оказывается помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».

Мы очень гордимся нашим Кардиологическим центром, очень гордимся. Хорошо и ясно понимаем его высокий интеллектуальный потенциал, методический потенциал, лечебный потенциал, и это действительно один из ведущих учреждений здравоохранения. Как мне говорят, наш кардиоцентр занимает пятое место в Российской Федерации, и это тоже очень высокий показатель, очень настоящий и очень достойный.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
Фото №1 - Радий Хабиров поздравил кардиоцентр с 40-летием

Стационарное лечение в Республиканском кардиоцентре ежегодно получают более 13 тысяч человек, выполняется свыше 17 тысяч хирургических операций и исследований в год. С 2013 года здесь выполняют операции по трансплантации сердца. Ежегодно внедряется до 15 новых хирургических методов лечения. Сейчас возводится новый хирургический корпус, готовность 60%.

Самое главное – любить все, что вокруг нас, двигаться, ходить, мало есть и спать. Очень важно, чтобы люди вокруг нас жили долго и счастливо, качественно. Это самая главная наша задача.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического диспансера
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