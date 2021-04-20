Радий Хабиров поздравил кардиоцентр с 40-летием

Торжество в честь 40-летия Республиканского кардиологического центра прошло в Башкирском театре оперы и балета. Руководитель региона вручил государственные награды. Он подчеркнул, что медучреждение – гордость республики. Это единственное в Башкортостане лечебное учреждение, где оказывается помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».
Стационарное лечение в Республиканском кардиоцентре ежегодно получают более 13 тысяч человек, выполняется свыше 17 тысяч хирургических операций и исследований в год. С 2013 года здесь выполняют операции по трансплантации сердца. Ежегодно внедряется до 15 новых хирургических методов лечения. Сейчас возводится новый хирургический корпус, готовность 60%.