Волейболисты «Урала» отправились в тур по городам Башкирии

Волейбольный клуб «Урал» посетил Туймазы. Игроки и тренерский штаб в полном составе вышли на одну площадку с местными юными волейболистами. Мероприятие прошло в рамках тура команды по городам Башкортостана. Любители игры смогли не только увидеть своих любимцев вживую, но и пообщаться и взять автографы.
Такими овациями волейболистов «Урала» не всегда встречают на домашней площадке. Сотни любителей волейбола из Туймазов собрались в спортивном комплексе «Олимпиец». Волейбольный теннис, невидимый волейбол и волейбол без границ – собравшиеся в зале опробовали разные форматы игры. Но начали с разминки – простые ребята из Туймазов смогли принять участие в профессиональном занятии под руководством Сергея Павлюченко, тренера по физической подготовке «Урала».
Невидимый волейбол – игра, в которой сетка закрыта, поэтому соперники не видят, откуда к ним прилетит мяч. Волейболисты разделились на две команды – Кузнецова и Феоктистова. Коллективы усилили туймазинские девчонки и мальчишки. Присоединился даже главный тренер уральцев Игорь Шулепов.
В процессе мини-турнира с самыми необычными правилами азарт захватил даже волейболистов «Урала»: они бились за каждый мяч, едва сдерживая все свои силы. Но МVP турнира признали все же местного парня. Искандер Мустафин приятно удивил своим уровнем не только игроков, но и тренеров. В подарок получил футболку с автографами всех волейболистов.
После завершения мини-турнира с самыми необычными правилами ребята задержали волейболистов на площадке еще как минимум на полчаса.
Поездка в Туймазы была началом тура команды по городам Башкортостана. В ближайшее время игроки посетят Салават и Стерлитамак. Завершится все в Уфе.
Туром по городам республики «Урал» завершает сезон, в котором клуб занял 7 место в чемпионате России. Этот результат стал лучшим для башкирского коллектива за последние 8 лет.