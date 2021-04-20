Волейболисты «Урала» отправились в тур по городам Башкирии

Волейбольный клуб «Урал» посетил Туймазы. Игроки и тренерский штаб в полном составе вышли на одну площадку с местными юными волейболистами. Мероприятие прошло в рамках тура команды по городам Башкортостана. Любители игры смогли не только увидеть своих любимцев вживую, но и пообщаться и взять автографы.

Такими овациями волейболистов «Урала» не всегда встречают на домашней площадке. Сотни любителей волейбола из Туймазов собрались в спортивном комплексе «Олимпиец». Волейбольный теннис, невидимый волейбол и волейбол без границ – собравшиеся в зале опробовали разные форматы игры. Но начали с разминки – простые ребята из Туймазов смогли принять участие в профессиональном занятии под руководством Сергея Павлюченко, тренера по физической подготовке «Урала».

– Давно приходилось разминаться и кататься в таком зале? – Нет, я еще когда в школе играл, покрытие было такое же, хороший зал. Виктор Пивоваров, доигровщик ВК «Урал»

Невидимый волейбол – игра, в которой сетка закрыта, поэтому соперники не видят, откуда к ним прилетит мяч. Волейболисты разделились на две команды – Кузнецова и Феоктистова. Коллективы усилили туймазинские девчонки и мальчишки. Присоединился даже главный тренер уральцев Игорь Шулепов.

Все интересно, сам себя сдерживаю. Все-таки давно не тренировался, и есть возможность получить травму, но поиграть очень хочется. Игорь Шулепов, главный тренер ВК «Урал»

В процессе мини-турнира с самыми необычными правилами азарт захватил даже волейболистов «Урала»: они бились за каждый мяч, едва сдерживая все свои силы. Но МVP турнира признали все же местного парня. Искандер Мустафин приятно удивил своим уровнем не только игроков, но и тренеров. В подарок получил футболку с автографами всех волейболистов.

Очень приятно и неожиданно, очень ценный приз для меня. Удалось пообщаться с парнями, все приятные и отзывчивые. Искандер Мустафин

После завершения мини-турнира с самыми необычными правилами ребята задержали волейболистов на площадке еще как минимум на полчаса.

Супер! Давно такого не было, помню, в начале карьеры ездили в Сибай, и вот сейчас. Это общение в первую очередь с теми, у кого нет возможности приезжать на наши матчи. Леонид Кузнецов, капитан ВК «Урал»

Поездка в Туймазы была началом тура команды по городам Башкортостана. В ближайшее время игроки посетят Салават и Стерлитамак. Завершится все в Уфе.

Так мы отмечаем 25-летие в Суперлиге. Сначала была идея собрать всех лучших игроков «Урала» за все годы в Суперлиге, но пандемия не позволила это реализовать. Денис Таипов, руководитель пресс-службы ВК «Урал»