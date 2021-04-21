В Уфе мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

Накануне в Уфе женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбил бывший сожитель. Она рассказала, что экс-возлюбленный украл из ее квартиры телевизор. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Сотрудники полиции задержали предполагаемого воришку по горячим следам. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в октябре 2020 года. Украденный телевизор он сдал в ломбард.
Сейчас задержанный находится под стражей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.