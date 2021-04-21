В Уфе мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

Заявительница рассказала стражам порядка, что проживает в квартире с 82-летней бабушкой на первом этаже жилого дома. Ранее с ними проживал ее приятель. Однако из-за неадекватного его поведения они разошлись. Видимо бывшего сожителя это не устроило, и он решил совершить грабеж. Ночью, разбив окно, он проник в зал и похитил телевизор. От шума проснулась бабушка и сообщила внучке, что их ограбили.

пресс-служба МВД Башкирии