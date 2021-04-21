В Уфе мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

Накануне в Уфе женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбил бывший сожитель. Она рассказала, что экс-возлюбленный украл из ее квартиры телевизор. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Уфе мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

Заявительница рассказала стражам порядка, что проживает в квартире с 82-летней бабушкой на первом этаже жилого дома. Ранее с ними проживал ее приятель. Однако из-за неадекватного его поведения они разошлись. Видимо бывшего сожителя это не устроило, и он решил совершить грабеж. Ночью, разбив окно, он проник в зал и похитил телевизор. От шума проснулась бабушка и сообщила внучке, что их ограбили.

пресс-служба МВД Башкирии

Сотрудники полиции задержали предполагаемого воришку по горячим следам. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в октябре 2020 года. Украденный телевизор он сдал в ломбард.

Сейчас задержанный находится под стражей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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