В Башкирии пьяный мужчина избил свою жену метлой

Накануне в деревне Большой Качак Калтасинского района Башкирии произошел вопиющий случай - мужчина избил свою супругу метлой. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального МВД.
В тот день между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина избил свою жену метлой. 48-летнего сельчанина задержали сотрудники полиции.
В настоящее время назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.