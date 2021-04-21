В Башкирии пьяный мужчина избил свою жену метлой

Накануне в деревне Большой Качак Калтасинского района Башкирии произошел вопиющий случай - мужчина избил свою супругу метлой. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В тот день между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина избил свою жену метлой. 48-летнего сельчанина задержали сотрудники полиции.