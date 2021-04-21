В Уфе разрабатывают автомобиль для «Формулы-1»

На «Формулу-1» с помощью "сапогов-скороходов". Учёные и студенты УГАТУ занимаются разработкой автомобиля для участия в гонках. При сборке двигателя собираются применить технологии сборки "сапогов-скороходов". Этот проект появился еще в прошлом веке, изначально для военных целей.

Его совершенствовали, но на серийный поток так и не поставили. В УГАТУ появилось конструкторское бюро. Сейчас группа студентов и учёных использует разработки для "сапогов-скороходов" для участия в «Формуле-1». Взяли во внимание методы обработки цилиндров. После произойдёт сборка и испытание автомобиля.