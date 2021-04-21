В Башкирии нашли труп пропавшего без вести 51-летнего мужчины

Поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 51-летнего жителя Салавата завершились трагедией. Роберта Ванюшкина искали больше пяти месяцев. 6 ноября он ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.

Фото №1 - В Башкирии нашли труп пропавшего без вести 51-летнего мужчины

Родные и близкие Роберта Ванюшкина не находили себе места. Поисками занимались волонтеры отряда "Отклик".

Вчера, 20 апреля, добровольцы ПСО сообщили плохую новость. К сожалению, мужчину нашли мертвым. Обстоятельства его гибели предстоит выяснить следователям.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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