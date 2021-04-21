Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление
В Башкирии жители республики смогут стать свидетелями уникального космического явления. В конце апреля можно будет увидеть сближение двух планет - Меркурия и Венеры. Об астрономическом событии рассказали в уфимском планетарии.
Максимально сблизятся планеты во втором часу дня 26 апреля, однако увидеть их поблизости друг к другу можно будет только вечером, говорят специалисты.
Меркурий пройдет рядом с Венерой на расстоянии в 1,3 градуса от неё. Но в это время обе планеты будут на дневном небе, и мы их соединения не увидим. Но почти на таком же расстоянии друг от друга они буду видны вечером.
пресс-служба планетария
Увидеть планеты можно через бинокль, как только зайдет Солнце. Однако поторопитесь, космические объекты не будут долго задерживаться в удобном положении.
Нужно выбрать место с открытым горизонтом на северо-запад. Они очень недолго будут видны у самого горизонта на фоне вечерней зари в созвездии Овна. Меркурий будет виден немного выше более яркой Венеры. Планеты быстро зайдут за горизонт: Венера в 21.25 (через 45 минут после захода Солнца), Меркурий на 10 минут позже.