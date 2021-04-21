Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление

Меркурий пройдет рядом с Венерой на расстоянии в 1,3 градуса от неё. Но в это время обе планеты будут на дневном небе, и мы их соединения не увидим. Но почти на таком же расстоянии друг от друга они буду видны вечером.

пресс-служба планетария