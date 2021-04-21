В Башкирии во время установки рыбной сети пропал мужчина

В Башкирии во время установки сетей для ловли рыб пропал житель Мечетлинского района. Сообщение об исчезновении мужчины поступило в службу спасения накануне.

Фото №1 - В Башкирии во время установки рыбной сети пропал мужчина

Близкие сами попытались найти рыбака, однако без помощи спасателей не обошлось. Специалисты выехали на реку Ай и обнаружили местного жителя живым и невредимым. По словам председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, в последнее время подобные случаи не редкость. 

«К сожалению, такие ситуации во время весеннего половодья повторяются часто, и многие, рискуя своей жизнью, занимаются установкой сетей. Спасатели оперативно реагируют на такие сообщения. Мужчину нашли живым, в медпомощи он не нуждался»

Фарит Гумеров

Он отметил, что подобные обращения поступали в выходные дни, когда многие, не рассчитывая, что будет подъем уровня воды, оказались отрезанными от населенных пунктов.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти