В Башкирии во время установки рыбной сети пропал мужчина

В Башкирии во время установки сетей для ловли рыб пропал житель Мечетлинского района. Сообщение об исчезновении мужчины поступило в службу спасения накануне.

Близкие сами попытались найти рыбака, однако без помощи спасателей не обошлось. Специалисты выехали на реку Ай и обнаружили местного жителя живым и невредимым. По словам председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, в последнее время подобные случаи не редкость.