В Башкирии планируют расширить полномочия сельских старост

У старост в деревнях появится материальная поддержка и больше полномочий. Об этом заявили в Госсобрании на парламентских слушаниях. Собравшиеся обсудили реализацию законодательства о старостах сельских населенных пунктов в республике.
Мониторинг показал, что материальное стимулирование деятельности старост деревень предусмотрено в 13 регионах. Законы, регулирующие работу старост, приняты в 42 субъектах. Также на слушании отметили, что одной из целей госполитики регионального развития России до 2025 года является максимальное привлечение населения к решению местных задач.
Закон «О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан» разрабатывался с учетом предложений муниципалитетов и общественности. С момента его принятия прошло почти два года. Представители органов местного самоуправления рассказали о реализации на местах законодательства о старостах. По итогам слушаний разработают законопроект, расширяющий полномочия старост. Правительству республики предложено рассмотреть возможность материального и финансового стимулирования деятельности старост, возмещения расходов, связанных с реализацией ими своих полномочий, проведения конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта Республики Башкортостан».