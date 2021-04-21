В Башкирии планируют расширить полномочия сельских старост

У старост в деревнях появится материальная поддержка и больше полномочий. Об этом заявили в Госсобрании на парламентских слушаниях. Собравшиеся обсудили реализацию законодательства о старостах сельских населенных пунктов в республике.

Мониторинг показал, что материальное стимулирование деятельности старост деревень предусмотрено в 13 регионах. Законы, регулирующие работу старост, приняты в 42 субъектах. Также на слушании отметили, что одной из целей госполитики регионального развития России до 2025 года является максимальное привлечение населения к решению местных задач.

Необходимо предусмотреть проведение конкурсных процедур, обозначить, это требует, конечно, и дальнейшего какого-то структурирования, гранты, для того, чтобы был какой-то дух соревновательности. Любой труд должен оцениваться, оплачиваться. В какой степени, пределах и как возможно в данном случае – мы сегодня должны эти вопросы обсудить. Салават Хусаинов, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан, председатель комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации

Закон «О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан» разрабатывался с учетом предложений муниципалитетов и общественности. С момента его принятия прошло почти два года. Представители органов местного самоуправления рассказали о реализации на местах законодательства о старостах. По итогам слушаний разработают законопроект, расширяющий полномочия старост. Правительству республики предложено рассмотреть возможность материального и финансового стимулирования деятельности старост, возмещения расходов, связанных с реализацией ими своих полномочий, проведения конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта Республики Башкортостан».