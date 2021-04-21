В Уфе изменится маршрут популярного автобуса

В Уфе поменяет свой привычный маршрут автобус №215. Об этом сообщает столичная мэрия.
Уточняется, что рейс теперь будет курсировать совсем иначе: из маршрута исключили некоторые старые остановки, но добавили новые.
Так, при движении от ДК УМПО маршрут теперь дополнительно проходит в прямом направлении по ул. Сельской Богородской, Ферина, б-р Баландина, б-р Тухвата Янаби, ул. имени Фронтовых бригад, ул. Георгия Мушникова, б-р Тухвата Янаби, б-р Баландина, ул. Ферина, ул. Сельской Богородской, ул. Маршала Жукова, ул. Сипайловской, ул. Менделеева, ул. Бакалинской, ул. Воровского, ул. Октябрьской революции, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Карла Маркса, ул. Заки Валиди, ул. Гафури и ул. Пушкина.
От ТСК «Пушкинский» движение на маршруте осуществляется по ул. Пушкина, ул. Аксакова, ул. Свердлова, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Октябрьской революции, ул. Сочинской, проспекту Салавата Юлаева, ул. Бакалинской и далее по вышеуказанным улицам.
Из схемы движения маршрута в обоих направлениях исключается прохождение по ул. Перспективной, дороге Уфа-Шакша, ул. Касимовской, ул. Гвардейской, ул. Касимовской, дороге Уфа-Базилевка и дороге Базилевка-Федоровка.