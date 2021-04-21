В Уфе изменится маршрут популярного автобуса

Так, при движении от ДК УМПО маршрут теперь дополнительно проходит в прямом направлении по ул. Сельской Богородской, Ферина, б-р Баландина, б-р Тухвата Янаби, ул. имени Фронтовых бригад, ул. Георгия Мушникова, б-р Тухвата Янаби, б-р Баландина, ул. Ферина, ул. Сельской Богородской, ул. Маршала Жукова, ул. Сипайловской, ул. Менделеева, ул. Бакалинской, ул. Воровского, ул. Октябрьской революции, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Карла Маркса, ул. Заки Валиди, ул. Гафури и ул. Пушкина.