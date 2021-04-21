В Башкирии уровень реки Белой за сутки поднялся на 4 см

По прогнозам специалистов, в эти дни фиксируется пик паводка. В конце недели ожидается спад уровня реки. Остаются подтоплены Архангельский, Давлекановский, Кармаскалинский и Бурзянский районы. В зоне риска девять муниципальных образований: Уфа, Уфимский, Архангельский, Давлекановский, Кармаскалинский и Бурзянский районы.

Отрезанных от цивилизации населённых пунктов, по официальным данным, нет. Связь есть. В центре обработки звонков 112 с начала паводка принято 1202 обращения. За прошедшие сутки всего три.