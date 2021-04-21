В Уфе обсудили вопросы устранения нарушений в части начисления платы за отопление

Более чем в 400 домах выявили нарушения технического состояния систем отопления и режимов теплоснабжения. Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров провел совещание с руководителями фракций Госсобрания республики по устранению нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. Собравшиеся обсудили вопросы начисления платы гражданам за отопление.

Напомним, что для оперативного реагирования на жалобы населения в январе была создана рабочая группа. По итогам проведенной работы руководство «БашРТС», МУП «УИС» и остальных ресурсоснабжающих организаций по заявлениям потребителей произвело перерасчет платы, начисленной за декабрь прошлого года. «БашРТС» провел перерасчет на сумму 19 млн рублей, «УИС» – на 3,6 млн рублей.

В осенне-зимний период начисляется плата за теплоэнергию за фактическое потребление. Декабрь оказался существенно холоднее ноябре, расход увеличился. Это привело к существенному повышению сумм за отопление. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан