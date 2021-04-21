В Башкирии водителей штрафуют за тонированные стекла

В Башкирии с начала года выписали более 15 000 штрафов водителям с тонированными стеклами. Сотрудники ГИБДД начали работу по выявлению правонарушителей. Ежедневно проходят рейды.
Госавтоинспекторы вылавливают автомобили, чьи стекла не соответствуют требованиям государственного стандарта: лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние боковые – не менее 70%. В отношении нарушителей составляют административные материалы, согласно которым они должны будут выплатить штраф в размере 500 рублей.
За час в ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены порядка 10 автомобилей, чья тонировка стекол не соответствовала требованиям технического регламента. Часть водителей согласились снять пленку прямо на месте и обошлись только штрафами, остальным же выписали требования, согласно которым они обязаны в кратчайший срок удалить тонировку со стекла. В случае неисполнения автомобилисту грозит административный арест до 15 суток.