В Башкирии водителей штрафуют за тонированные стекла

В Башкирии с начала года выписали более 15 000 штрафов водителям с тонированными стеклами. Сотрудники ГИБДД начали работу по выявлению правонарушителей. Ежедневно проходят рейды.

Госавтоинспекторы вылавливают автомобили, чьи стекла не соответствуют требованиям государственного стандарта: лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние боковые – не менее 70%. В отношении нарушителей составляют административные материалы, согласно которым они должны будут выплатить штраф в размере 500 рублей.