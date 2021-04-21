В ПФО обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов

Более 100 нарушений прав журналистов и фактов воспрепятствования их профессиональной деятельности только за прошлый год зафиксировали в совете по правам человека. В Нижнем Новгороде обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов.

По итогам совещания будет представлен доклад главе государства. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров дал поручение главным федеральным инспекторам провести в регионах совещания по налаживанию взаимодействия журналистов и сотрудников правоохранительных органов, а также взять на контроль все резонансные случаи, связанные с нарушением прав журналистов

Наша общая задача – защитить права журналистов и одновременно предотвратить злоупотребления ими теми гарантиями, которые закреплены в Конституции России и законе о СМИ.

Игорь Комаров, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
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