В ПФО обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов

Более 100 нарушений прав журналистов и фактов воспрепятствования их профессиональной деятельности только за прошлый год зафиксировали в совете по правам человека. В Нижнем Новгороде обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов.
По итогам совещания будет представлен доклад главе государства. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров дал поручение главным федеральным инспекторам провести в регионах совещания по налаживанию взаимодействия журналистов и сотрудников правоохранительных органов, а также взять на контроль все резонансные случаи, связанные с нарушением прав журналистов