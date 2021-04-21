В Уфе стартовал чемпионат по фехтованию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата

Первый день соревнований без башкирских спортсменов. В Уфе стартовал чемпионат России по фехтованию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Но представители республики не вышли на дорожку. Они выступают в двух видах оружия – рапира и сабля. 

Третий вид это многовато, поэтому мы не культивируем шпагу. Возможно, приступим. Пока шпажистов наших нет. Сегодня ребята заселяются в гостиницу, готовят оружие.  

Фарит Арсланов, старший тренер сборной России по фехтованию на рапире среди мужчин

Это уже вторые соревнования такого уровня для фехтовальщиков страны за последние полгода. Дело в том, что из-за пандемии график турниров сместился. К тому же на прошлый чемпионат в Уфу не смогли приехать гости из ряда регионов и городов. На этот раз в столице республики собрались сильнейшие атлеты в этом виде спорта в стране. Сегодня на чемпионате на дорожки  выйдут рапиристы: и мужчины, и женщины.

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Уфимская волна