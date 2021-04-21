В Уфе стартовал чемпионат по фехтованию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата

Первый день соревнований без башкирских спортсменов. В Уфе стартовал чемпионат России по фехтованию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Но представители республики не вышли на дорожку. Они выступают в двух видах оружия – рапира и сабля.

Это уже вторые соревнования такого уровня для фехтовальщиков страны за последние полгода. Дело в том, что из-за пандемии график турниров сместился. К тому же на прошлый чемпионат в Уфу не смогли приехать гости из ряда регионов и городов. На этот раз в столице республики собрались сильнейшие атлеты в этом виде спорта в стране. Сегодня на чемпионате на дорожки выйдут рапиристы: и мужчины, и женщины.