В Уфе 17-летний подросток потерял палец на стройке

В Уфе 17-летний юноша лишился части пальца во время летней подработки. Подросток устроился на стройку разнорабочим в июле прошлого года. После инцидента парень обратился к своему начальству с просьбой оставить акт о несчастном случае и оплатить ему лечение, однако руководство отказало ему в этом.