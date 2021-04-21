В Уфе 17-летний подросток потерял палец на стройке

В Уфе 17-летний юноша лишился части пальца во время летней подработки. Подросток устроился на стройку разнорабочим в июле прошлого года. После инцидента парень обратился к своему начальству с просьбой оставить акт о несчастном случае и оплатить ему лечение, однако руководство отказало ему в этом.

Фото №1 - В Уфе 17-летний подросток потерял палец на стройке

После неприятного разговора подросток обратился в прокуратуру с заявлением. Надзорный орган провел проверку и выяснил, что компания нарушил ряд законов.

«Работодатель отказался составить акт о несчастном случае и оплачивать лечение. Надзорные мероприятия показали, что в нарушение требований трудового законодательства несовершеннолетний был трудоустроен неофициально»

пресс-служба прокуратуры

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал установить факт нахождения молодого человека в трудовых отношениях с организацией и признать травму несчастным случаем, составить акт о произошедшем и направить его в Государственную инспекцию труда в РБ для проведения расследования.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме.

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