В Уфе 17-летний подросток потерял палец на стройке

В Уфе 17-летний юноша лишился части пальца во время летней подработки. Подросток устроился на стройку разнорабочим в июле прошлого года. После инцидента парень обратился к своему начальству с просьбой оставить акт о несчастном случае и оплатить ему лечение, однако руководство отказало ему в этом.
После неприятного разговора подросток обратился в прокуратуру с заявлением. Надзорный орган провел проверку и выяснил, что компания нарушил ряд законов.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал установить факт нахождения молодого человека в трудовых отношениях с организацией и признать травму несчастным случаем, составить акт о произошедшем и направить его в Государственную инспекцию труда в РБ для проведения расследования.
Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме.