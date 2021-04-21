В Башкирии жители одного из районов смогут бесплатно пройти всех врачей

Проверить сосуды и привиться от коронавируса. Это можно сделать, по сути, на дому. В республике по шести направлениям курсируют медицинские поезда. Жителей принимают узкие специалисты, в том числе и из республиканских медучреждений. Стерлитамакаский маршрут акции «Здоровая республика – здоровый регион» стартовал в Аургазинском районе.

Это не конкурс самодеятельности. Так задорно жители деревни Шланлы решили встретить врачей. На два дня медпоезд приехал в один из самых отдаленных населенных пунктов района, где проживают две тыс. человек.

Надежда Федорова всегда чутко следит за своим здоровьем. А не так давно перенесла операцию. И когда узнала, что в село приехали узкие специалисты, решила пройти обследование. Особенно хотела попасть на прием к кардиологу.

Здесь же развернулся и пункт вакцинации от коронавируса. За два дня прививки сделали более 30 человек.

Прием в порядке живой очереди ведут 12 специалистов. На подмогу аургазиснким коллегам приехали медики из Стерлитамака и Уфа. С собой у врачей республиканского кардиоцентра мобильное оборудование.

Нарушение обмена веществ, эндокринные заболевания и опорно-двигательного аппарата. По сути, целый комплекс обследования организма. Результат распечатывается буквально через минуту. Подавляющее большинство тех, кто пришел на прием к врачам, конечно, люди старшего поколения.

А вот в каком состоянии органы грудной клетки показывали передвижные флюрограф и маммограф. Последнего, кстати, нет во всем районе.