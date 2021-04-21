Владимир Путин ввел новые выплаты для детей от 8 лет

Владимир Путин сегодня озвучивает свое послание Федеральному собранию. Одной из новых мер поддержки станет выплата семьям с детьми от 8 лет.
До этого в России были приняты выплаты для семей с детьми до 7 лет. Такие меры поддержки появились ровно тогда, когда началась пандемия коронавируса.
Теперь же Владимир Путин предложил ввести поддержку семей с детьми школьного возраста.
У нас есть
система выплат на первого и второго ребенка. В среднем размер такой выплаты –
11300 рублей в месяц. В некоторых регионах есть выплата на третьего ребенка. Мы
последовательно идем в этой сфере. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от
3 до 7 лет. Поручаю к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с
детьми. Трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Нужно поддержать те семьи,
где в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении не указан один
из родителей, либо родители разведены. Поэтому с 1 июля детям от 8 до 16 лет,
растущим в таких семьях, будет назначена выплата. В среднем более 5 тысяч
рублей.Владимир Путин