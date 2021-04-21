Владимир Путин ввел новые выплаты для детей от 8 лет

У нас есть система выплат на первого и второго ребенка. В среднем размер такой выплаты – 11300 рублей в месяц. В некоторых регионах есть выплата на третьего ребенка. Мы последовательно идем в этой сфере. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет. Поручаю к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми. Трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Нужно поддержать те семьи, где в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены. Поэтому с 1 июля детям от 8 до 16 лет, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. В среднем более 5 тысяч рублей.

Владимир Путин