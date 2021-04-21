В России начнут выплачивать пособия беременным женщинам

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию обозначил новые меры поддержки молодым семьям. 

Фото №1 - В России начнут выплачивать пособия беременным женщинам

Как отметил руководитель страны, до этого никогда не существовало мер поддержки для молодых мам, которые еще только находятся в положении, но при этом относятся к категории малоимущих. 

Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет по беременности, находящихся в трудной ситуации, выплачивать 6350 рублей в месяц.

Владимир Путин

Также глава государства анонсировал новые выплаты для семей, где есть дети школьного возраста. Им выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 

Владимир Путин заявил, что необходима поддержка и неполных семей, где воспитываются дети от 8 до 16 лет. Им будут выплачивать по 5 650 рублей. 

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