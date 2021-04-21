В России начнут выплачивать пособия беременным женщинам

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию обозначил новые меры поддержки молодым семьям.
Как отметил руководитель страны, до этого никогда не существовало мер поддержки для молодых мам, которые еще только находятся в положении, но при этом относятся к категории малоимущих.
Также глава государства анонсировал новые выплаты для семей, где есть дети школьного возраста. Им выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Владимир Путин заявил, что необходима поддержка и неполных семей, где воспитываются дети от 8 до 16 лет. Им будут выплачивать по 5 650 рублей.