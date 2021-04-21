В России начнут выплачивать пособия беременным женщинам

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию обозначил новые меры поддержки молодым семьям.

Как отметил руководитель страны, до этого никогда не существовало мер поддержки для молодых мам, которые еще только находятся в положении, но при этом относятся к категории малоимущих.

Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет по беременности, находящихся в трудной ситуации, выплачивать 6350 рублей в месяц. Владимир Путин

Также глава государства анонсировал новые выплаты для семей, где есть дети школьного возраста. Им выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.