Все семьи с детьми в России получат в августе по 10 тысяч рублей

Президент России в ходе оглашения послания Федеральному собранию обозначил еще одну важную меру поддержку для семей с детьми.
Руководитель страны предложил поддержать семьи с детьми перед новым учебным годом. И уже в августе родители таких детей получат прибавку к семейному бюджету.
К тому же, с 1 июля в стране начнут материально поддерживать детей, у которых в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или же отец и мать официально разведены. В среднем по стране выплата на ребенка от 8 до 16 лет составит 5 тысяч 650 рублей в месяц.
Кроме того, теперь размер выплат за больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно не будет зависеть от стажа женщины – он составит 100% от заработка трудящейся.
Добавим, что женщины с низким заработком, которые ждут ребенка, также с 1 июля могут рассчитывать на ежемесячную поддержку после шестого месяца беременности в размере 6 тысяч 350 рублей в среднем по России.