Все семьи с детьми в России получат в августе по 10 тысяч рублей

К тому же, с 1 июля в стране начнут материально поддерживать детей, у которых в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или же отец и мать официально разведены. В среднем по стране выплата на ребенка от 8 до 16 лет составит 5 тысяч 650 рублей в месяц.