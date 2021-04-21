Радий Хабиров поделился своими эмоциями от послания Владимира Путина
Глава Башкирии Радий Хабиров присутствует в эти минуты в Москве, где выступает президент России Владимир Путин с посланием к Федеральному Собранию. Руководитель республики поделился своими эмоциями и ожиданиями от выступления главы государства.
По его словам, послание даст видение дальнейших действий на ближайший год.
«Я всегда с особым чувством жду послания
Президента и с радостным чувством выхожу с послания. Потому что мы здесь
понимаем дальнейшее развитие нашей страны и, безусловно, меры поддержки.
Конечно, в первую очередь, меры поддержки наших жителей, которые прожили
довольно сложный год пандемии»
Радий Хабиров
После мероприятия руководитель Башкирии подвел краткие итоги послания.
Президент призвал направить средства на улучшение качества жизни жителей, обновление дорог, благоустройство, создание объектов туриндустрии. У нас такие проекты в республике уже есть, но нужно им помогать, двигать дальше. Именно по этому показателю буду оценивать качество работы строительного блока, финансового блока, экономического блока нашего правительства.