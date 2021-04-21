Радий Хабиров поделился своими эмоциями от послания Владимира Путина

«Я всегда с особым чувством жду послания Президента и с радостным чувством выхожу с послания. Потому что мы здесь понимаем дальнейшее развитие нашей страны и, безусловно, меры поддержки. Конечно, в первую очередь, меры поддержки наших жителей, которые прожили довольно сложный год пандемии»

Радий Хабиров