Жители России смогут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию уделил вниманию внутреннему туризму.
В первую очередь глава государства предложил продлить программу туристического кэшбэка - возврата гражданину 20 процентов от стоимости путевки по России - до конца этого года.
Что касается детей, то и здесь есть нововведения. В частности, Владимир Путин предлагает сделать акцент на санаторном отдыхе детей. Программа возврата части расходов коснется и этой сферы.
Предлагаю до конца года продлить
программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов затрат на поездки по
России. Особое внимание предлагаю уделить внимание
здоровью наших детей. Предлагаю возвращать половину стоимости путевки при
поездке детей в детский лагерь. Нужно реализовать студенческий туризм. Нужно
поощрить молодежь, которая решила проявить себя в олимпиадах. Для таких ребят
программа частичного возврата средств будет действовать и в каникулярный
период.