Жители России смогут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь

Предлагаю до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов затрат на поездки по России. Особое внимание предлагаю уделить внимание здоровью наших детей. Предлагаю возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в детский лагерь. Нужно реализовать студенческий туризм. Нужно поощрить молодежь, которая решила проявить себя в олимпиадах. Для таких ребят программа частичного возврата средств будет действовать и в каникулярный период.

Владимир Путин