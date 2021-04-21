Глава штаба Навального в Уфе Чанышева променяла митинг на свадебное путешествие

Глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева улетела в Армению в то время, когда по всей стране объявлены несанкционированные митинги в его поддержку. Она покинула страну вместе со своим мужем.
Чанышева не одна вылетела за пределы страны, также Россию покинули Денис Королев, Леонид Волков и Иван Жданов.
Чанышева променяла митинг на путешествие в Армению, сообщив об этом в соцсетях. Королев накануне митинга оказался в Калининграде (судя по посту в соцсетях), намереваясь покинуть страну с заранее оформленной шенгенской визой, сообщают телеграм-каналы.
Политический обозреватель Азат Галиуллин считает, что соратники Навального покидают Россию, опасаясь возможных арестов. В то же время в сети проходит активная рекламная кампания, зазывающая на несанкционированный митинг, в особенности в молодежных, студенческих и школьных пабликах.
Отметим, что за участие в несанкционированных публичных мероприятиях предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста, а за повторное – до 300 тысяч и 30 дней ареста.
Прокуратура направила иск о признании Штаба Навального экстремистской организацией. Если иск будет удовлетворён, участникам и финансистам организации грозит уголовная ответственность.