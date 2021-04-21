Ленара Иванова о мерах поддержки семей: «Это то, что действительно нужно»
Руководитель Министерства семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова высказала свое мнение о новых мерах поддержки семей, которые были озвучены Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию.
Здорово, что с 1 июля на школьников от 8 до 16 лет будет назначена выплата в размере половины прожиточного минимума. Президент страны сказал — 5650 рублей в среднем по стране. У нас в республике, с учетом того, что прожиточный минимум на ребенка составляет 10 077 рублей, соответственно половина этой суммы, чуть более 5000 будет размер этого пособия с 1 июля. Также Президент страны сказал, что семьям с низкими доходами, где дети воспитываются в неполных семьях, будет тоже назначена выплата в размере половины прожиточного минимума от 8 до 16 лет. У нас 492 000 школьников в республике, соответственно, более 500 000 детей получат по 10 000 рублей, это огромная помощь для всех семей, в том числе для тех, кто собирает детей в школу в этом году. И про бесплатное питание было сказано.
Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ
По мнению Ивановой, в этом году все ждали послания Путина, потому что предполагали, что Президент России должен озвучить новые меры поддержки для семей.
Это то, что на самом деле нужно, прямая финансовая поддержка, прямая денежная поддержка, в которой очень нуждаются семьи, воспитывающие детей. Это то, что сейчас ждут россияне, ждут жители республики. Мы готовимся к тем решениям, которые Владимир Владимирович озвучил. Сейчас будем свою систему настраивать, чтобы быстро всё реализовать – и по поводу рынка труда, центра занятости, и по поводу алиментов очень порадовалась, потому что это давняя боль была, что человек должен сам ходить за этим. Плюс прозвучало про детский отдых. Тоже прекрасная, востребованная тема, впереди лето. Думаю, многие воспользуются этой возможностью. Все это нужно получить в виде документов и быстро-быстро настроить всю «нормативку», чтобы все это заработало.
Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ