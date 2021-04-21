Ленара Иванова о мерах поддержки семей: «Это то, что действительно нужно»

Здорово, что с 1 июля на школьников от 8 до 16 лет будет назначена выплата в размере половины прожиточного минимума. Президент страны сказал — 5650 рублей в среднем по стране. У нас в республике, с учетом того, что прожиточный минимум на ребенка составляет 10 077 рублей, соответственно половина этой суммы, чуть более 5000 будет размер этого пособия с 1 июля. Также Президент страны сказал, что семьям с низкими доходами, где дети воспитываются в неполных семьях, будет тоже назначена выплата в размере половины прожиточного минимума от 8 до 16 лет. У нас 492 000 школьников в республике, соответственно, более 500 000 детей получат по 10 000 рублей, это огромная помощь для всех семей, в том числе для тех, кто собирает детей в школу в этом году. И про бесплатное питание было сказано.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ