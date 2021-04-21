В Башкирии прошел ежегодный фестиваль «Куянфест»

Любители горнолыжного спорта воспользовались остатками снега на башкирских склонах в Белорецком районе. Это уникальный шанс, когда есть возможность отложить в сторону привычную для зимы экипировку и спуститься с горы в купальнике или карнавальном костюме. Здесь есть, где разгуляться фантазии.

Участники соревновались в конкурсах на лучший наряд и «Папа, мама, я спортивная семья». Организаторы не стали ограничивать горнолыжников. Ну а тем, кто решился на серьезный эксперимент, позволили отказаться от лыж и сноуборда и воспользоваться мотоциклом. А вот, кто не вписывался в трассу, мог легко попасть в импровизированный водоем.