В Уфе любители спортивного ориентирования открыли сезон

Несколько сотен спортсменов из разных уголков Башкортостана вышли на старт чемпионата и первенства республики. Вместе с участниками пыталась ориентироваться и съемочная группа БСТ.
Прекрасная погода, великолепное место и несколько сотен энтузиастов. К долгожданному старту чемпионата республики по спортивному ориентированию все было готово. Он прошел в дисциплине спринт. Для этого было выбрано знаковая площадка – Парк Победы.
На старт вышли как совсем юные спортсмены, так и ветераны. Для многих это был дебютный старт, другие же отдали спортивному ориентированию несколько десятков лет. Один из тех, кто принял эстафету у основателей спортивного ориентирования в республике, Леонид Седюк.
Тем, у кого опыта в ориентировании не так много, не потеряться на местности помогали родители. В прошлом году соревнований по спортивному ориентированию, как и в других видах спорта, практически не было.
Следующий этап чемпионата республики будет организован в Ишимбайском районе в деревне Ишеево. Он пройдет 13 мая в дисциплине «Классика». По его итогам будут подведены общие итоги соревнований.