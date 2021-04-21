В Уфе любители спортивного ориентирования открыли сезон

Несколько сотен спортсменов из разных уголков Башкортостана вышли на старт чемпионата и первенства республики. Вместе с участниками пыталась ориентироваться и съемочная группа БСТ.

Прекрасная погода, великолепное место и несколько сотен энтузиастов. К долгожданному старту чемпионата республики по спортивному ориентированию все было готово. Он прошел в дисциплине спринт. Для этого было выбрано знаковая площадка – Парк Победы.

Помимо того, чтобы просто пробежать дистанцию, еще можно окунуться в историю. Это честь–проведение таких мероприятий. Мемориальный комплекс, где установлены бюсты Кусимова и Шаймуратова, и мемориальная аллея, где высечены фамилии более 300 героев Советского Союза. Егор Сорокин, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации г.Уфы

На старт вышли как совсем юные спортсмены, так и ветераны. Для многих это был дебютный старт, другие же отдали спортивному ориентированию несколько десятков лет. Один из тех, кто принял эстафету у основателей спортивного ориентирования в республике, Леонид Седюк.

Привлекает меня спортивное ориентирование тем, что это бег на природе по большей части. Что здесь ты дышишь свежим воздухом. Бежишь не по жесткому асфальту, а по мягкой почве. Отдыхаешь, любуешься природой. Ну и соперничество какое-то есть. Леонид Седюк, участник соревнований

Тем, у кого опыта в ориентировании не так много, не потеряться на местности помогали родители. В прошлом году соревнований по спортивному ориентированию, как и в других видах спорта, практически не было.

Приходилось бегать какие-то тренировочные старты. Сегодня было достаточно тяжело, учитывая, что было мало времени на тренировки. Трасса интересная, достаточно грамотно составлена. Сергей Ридзель, участник соревнований