Динар Шарафутдинов о послании Путина: «Мы поддерживаем позицию нашего президента»

Сфера госуслуг большими шагами движется к проактивному режиму и мы следуем этой тенденции. Более того, правительство и наше министерство принимает в этом процессе самое активное участие. Мы поддерживаем позицию нашего президента и считаем, что получение госуслуг не должно доставлять физическим и юридическим лицам каких-либо неудобств.

Динар Шарафутдинов, заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ