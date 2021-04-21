Динар Шарафутдинов о послании Путина: «Мы поддерживаем позицию нашего президента»

Заместитель министра цифрового развития Башкортостана Динар Шарафутдинов высказал свои впечатления от тезисов послания Владимира Путина Федеральному собранию. 

Фото №1 - Динар Шарафутдинов о послании Путина: «Мы поддерживаем позицию нашего президента»

Глава государства отметил, что в России должно исчезнуть такое явление, как трудности с записью к врачам и очереди к медицинским специалистам. Более того, в стране уже спустя некоторое время должен заработать принцип социального казначейства. 

Другими словами, любой житель страны должен иметь возможность получить услуги дистанционно в режиме "единого окна" и в формате 24 на 7. 

Сфера госуслуг большими шагами движется к проактивному режиму и мы следуем этой тенденции. Более того, правительство и наше министерство принимает в этом процессе самое активное участие. Мы поддерживаем позицию нашего президента и считаем, что получение госуслуг не должно доставлять физическим и юридическим лицам каких-либо неудобств.

Динар Шарафутдинов, заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ
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