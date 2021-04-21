Динар Шарафутдинов о послании Путина: «Мы поддерживаем позицию нашего президента»

Заместитель министра цифрового развития Башкортостана Динар Шарафутдинов высказал свои впечатления от тезисов послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что в России должно исчезнуть такое явление, как трудности с записью к врачам и очереди к медицинским специалистам. Более того, в стране уже спустя некоторое время должен заработать принцип социального казначейства.
Другими словами, любой житель страны должен иметь возможность получить услуги дистанционно в режиме "единого окна" и в формате 24 на 7.