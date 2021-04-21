В Башкирии разыскивают задолжавшего своим детям почти полмиллиона рублей Рината Шукова

В Башкирии объявлен в розыск 50летний житель Башкирии Ринат Шуков. Мужчина задолжал своим родным сыновьям более 420 тысяч рублей. Нерадивый отец долгое время не платит по алиментам.

Фото №1 - В Башкирии разыскивают задолжавшего своим детям почти полмиллиона рублей Рината Шукова

Судебные приставы добились того, чтобы мужчина устроился в кафе и стал выплачивать долг, однако проработал Ринат в заведении недолго и продолжить копить задолженность.

«На протяжении длительного периода времени гражданин своих детей не обеспечивал, требования судебного пристава об исполнении решений суда не исполнял, за что был привлечен судебными приставами к административной ответственности»

пресс-служба УФССП

В качестве принуждения, по информации приставов, вынесли постановление о запрете регистрационных действий с автомобилем должника, его самого ограничили в праве управления транспортом. 

В настояший момент разыскивается сам Ринат Шуков, а также его автомобиль ВАЗ
21041-30, 2011 года выпуска.

Приставы попросили сообщить, где может скрываться должник по телефону 8 (347) 273-56-40. 

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