В Уфу на чемпионат по фехтованию приехали спортсмены из 11 регионов

Российские фехтовальщики вышли на уфимские дорожки. В эти дни в столице республики проходит чемпионат страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На турнир приехали сильнейшие атлеты из 11 регионов страны. Отдельной командой выступают гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Лучших выявляют в трех дисциплинах: в шпаге, рапире и в сабле, в личном и командном зачетах.
Для большинства участников чемпионата Уфа стала почти что домом. За последние полгода представители национальной команды приезжают сюда в третий раз. И не только на соревнования. Еще месяц назад они здесь жили и тренировались. В центре спортивной подготовки прошли официальные сборы команды. От того у лидеров турнира на уфимских дорожках все получается наилучшим образом.
Один из самых титулованных шпажистов России Максим Шабуров говорит на фехтовальном сленге. Так называемая "пулька" – это встречи в предварительном раунде. Здесь поединок идет до пяти очков. А "олимпийка" – тур прямого выбывания, где дальше проходит тот, кто первым наберет 15 баллов.
Судить соревнования фехтовальщиков- колясочников весьма непросто. И если в экипировке спортсменов нет никакой разницы: те же маски, клинки, костюмы, то работа на дорожке имеет ряд особенностей. Начиная от коляски, которая должна быть сертифицированной и пройти тест-контроль по высоте, и не только. То есть каждой встрече предшествует ряд подготовительных процедур. Установка подвижной фехтовальной рамы, крепеж к ней коляски и главное – определение дистанции между спортсменами.
Этот чемпионат России проходит в Уфе согласно календарному плану. Чего не скажешь о предыдущем турнире российского уровня. Но тогда из-за пандемии получилось наложение соревнований чемпионата и Кубка страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. К тому же в ноябре прошлого года до столицы республики доехали не все участники.
В первый день турнира выступали шпажисты. Башкирские спортсмены пропустили эти поединки. Представители республики выступают в двух видах оружия: в сабле и в рапире в личных и в командных зачетах. То есть следующие пять соревновательных дней они уже точно не пропустят и будут бороться за самые высокие места в чемпионате.