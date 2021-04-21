Радий Хабиров призвал чиновников прислушаться к посланию Владимира Путина
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию в Москве.
По итогу мероприятия руководитель республики высказал свои мысли касательно озвученных тезисов. Он отметил, что вновь Президент России делает отдельный акцент на семьях с детьми, что не может не радовать. Сразу несколько категорий семей получат дополнительные выплаты в этом году.
Солидное финансовое подспорье будет предусмотрено не только для семей с детьми, но и для женщин, которые еще только ждут рождения ребенка.
Социальный блок послания был очень серьезным. Много посылов и для регионов. В этой связи я прошу правительство Башкортостана, наш минфин, строительный блок подумать, проанализировать, посмотреть, какие задачи перед нами ставят дальше. В ходе послания прозвучало, что в России сформируют институт инфраструктурных займов для проектов созидания. Президент призвал направить средства на улучшение качества жизни жителей, обновление дорог, благоустройство, создание объектов туриндустрии. У нас такие проекты в республике уже есть, но нужно им помогать, двигать дальше. Именно по этому показателю буду оценивать качество работы строительного блока, финансового блока, экономического блока нашего правительства.