В России с 1 июля в полном объеме возобновится программа диспансеризации

В связи с пандемией коронавируса плановое оказание медицинских услуг ушло на второй план. Сейчас эпидемиологическая ситуация в стране лучше: идет активная фаза вакцинации населения от коронавируса, снижается количество заболевших.

Одной из главных медицинских программ в стране была и остается диспансеризация. Только благодаря ей специалисты могут на ранней стадии выявить у человека опасные заболевания и своевременно начать бороться с ними.