В России с 1 июля в полном объеме возобновится программа диспансеризации

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву уже с 1 июля вновь возобновить программу диспансеризации населения. 

Фото №1 - В России с 1 июля в полном объеме возобновится программа диспансеризации

В связи с пандемией коронавируса плановое оказание медицинских услуг ушло на второй план. Сейчас эпидемиологическая ситуация в стране лучше: идет активная фаза вакцинации населения от коронавируса, снижается количество заболевших.

Одной из главных медицинских программ в стране была и остается диспансеризация. Только благодаря ей специалисты могут на ранней стадии выявить у человека опасные заболевания и своевременно начать бороться с ними. 

Опасность вируса еще сохраняется. Больницы были вынуждены сократить плановый прием пациентов. Прошу расширить программы диспансеризации, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Нарастим поставки мобильных диагностических комплексов. Особое внимание нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Владимир Путин
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