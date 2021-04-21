Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели матери с сыном в пожаре

В Янаульском районе Башкирии страшный пожар унес жизни двоих человек. Спасатели после тушения огня обнаружили бездыханные тела мужчины и женщины. Позже оказалось, что во время пожара погибли мать и сын.

Фото №1 - Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели матери с сыном в пожаре

По данному факту Следком Башкирии возбудил уголовное дело. Следователи восстановили картину трагического дня. Оказалось, что в злополучное утро погибшие были дома не одни.

Как установлено следствием, 20 апреля около 10:00 часов в деревне Верхняя Барабановка находящийся у себя дома в состоянии алкогольного опьянения мужчина, с целью проверки подлинности и крепости спирта поджег его. Это привело к возгоранию стоящих рядом предметов. Огонь быстро распространился по всему дому. В результате 87-летняя мать и 61-летний брат подозреваемого скончались на месте происшествия. Сожительница подозреваемого, проснувшись и обнаружив пожар, выволокла потерявшего сознание сожителя на улицу, благодаря чему они оба остались живы.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. С подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, следователем ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

пресс-служба СК по Башкирии
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