Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели матери с сыном в пожаре

Как установлено следствием, 20 апреля около 10:00 часов в деревне Верхняя Барабановка находящийся у себя дома в состоянии алкогольного опьянения мужчина, с целью проверки подлинности и крепости спирта поджег его. Это привело к возгоранию стоящих рядом предметов. Огонь быстро распространился по всему дому. В результате 87-летняя мать и 61-летний брат подозреваемого скончались на месте происшествия. Сожительница подозреваемого, проснувшись и обнаружив пожар, выволокла потерявшего сознание сожителя на улицу, благодаря чему они оба остались живы.