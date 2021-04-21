В Уфе прошел Кубок мэра по спортивным танцам

В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе состоялся турнир по танцевальному спорту «Кубок Мэра города Уфы». За победу сражались ведущие пары страны.
Сложно поспорить с тем, что это один из самых красивых видов спорта. Судьба призовых мест здесь зависит от мельчайших деталей. Безупречным должны быть не только движения, но и внешний вид. Без красивых нарядов и нужной прически здесь делать нечего. От названий танцев, входящих в европейскую и латиноамериканскую программы, так и тянет подвигаться.
Для непосвященного зрителя сложно определить, кто из многочисленных пар на паркете лучше. Но в Уфу съехались не только ведущие танцоры, но и самые авторитетные судьи страны.
Традиционный турнир «Кубок Мэра Уфы» проводится с 2005 года. В соревнованиях в этом году приняли участие спортсмены из 14 регионов. Спорткомплекс имени Римы Баталовой открыл перед организаторами новые возможности. Прежде всего, по количеству участников.
По итогам соревнований успешно выступили воспитанники спортивной школы №25. Они одержали победы сразу в нескольких категориях. Уже 30 мая в столице республики пройдет Кубок города Уфы. Он вновь соберет ведущие танцевальные дуэты.