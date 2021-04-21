В Уфе прошел Кубок мэра по спортивным танцам

В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе состоялся турнир по танцевальному спорту «Кубок Мэра города Уфы». За победу сражались ведущие пары страны.

Сложно поспорить с тем, что это один из самых красивых видов спорта. Судьба призовых мест здесь зависит от мельчайших деталей. Безупречным должны быть не только движения, но и внешний вид. Без красивых нарядов и нужной прически здесь делать нечего. От названий танцев, входящих в европейскую и латиноамериканскую программы, так и тянет подвигаться.

Наши любимые танцы это самба, румба и вальс. Арина Донцова и Тимофей Митенин, участники соревнований

Для непосвященного зрителя сложно определить, кто из многочисленных пар на паркете лучше. Но в Уфу съехались не только ведущие танцоры, но и самые авторитетные судьи страны.

Идет судейство по так называемой скейтинг системе. Сравниваются пары. Выбирается из них примерно половина. Потом еще половина. Так создается финал. Там уже по местам. Анатолий Шаломицкий, главный судья соревнований /Волгоград/

Традиционный турнир «Кубок Мэра Уфы» проводится с 2005 года. В соревнованиях в этом году приняли участие спортсмены из 14 регионов. Спорткомплекс имени Римы Баталовой открыл перед организаторами новые возможности. Прежде всего, по количеству участников.

Естественно, у нас есть нормативы, по которым мы обязаны принимать наших спортсменов. Это и ширина, и длина площадки. Также проживание наших судей. Это, конечно, облегчает роль организаторов. Светлана Басюк, президент Федерации танцевального спорта Республики Башкортостан