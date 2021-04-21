Глава Минтранспорта Башкирии прокомментировал предложение продлить трассу Москва-Казань
Президент России Владимир Путин поручил продлить трассу Казань-Москва до Екатеринбурга. Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.
По его словам, работы должны быть завершены через три года, а средства на эти цели будут выделена из федерального бюджета.
Решение главы государства прокомментировал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков. По его словам, трасса может пройти через республику. Именно с таким предложением месяц назад выступил глава Башкирии Радий Хабиров.
По поводу трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Буквально месяц назад Радий Фаритович Хабиров направил письмо в адрес Петушенко Вячеслава Петровича, руководителя ГК «Автодор», о согласовании прохождения маршрута через Республику Башкортостан, где-то порядка 150 километров по маршруту «граница Татарстана-Дюртюли-Янаул-Верхние Татышлы» и дальше на Екатеринбург. Это то, что касается этого проекта. Что касается опорной инфраструктуры. На данный момент в Росавтодоре находится на утверждении программа об утверждении опорной сети России, куда включены 4 тысячи км наших дорог, в том числе 800 федеральных и 3200 региональных и межмуниципальных дорог. После утверждения данного сети возможно будет финансирование федерального финансирования на ремонт, содержание этой сети.