Десять представителей Башкирии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В России проходит конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций», в котором принимают участие и представители от Башкирии. В скором времени состоится полуфинал, в который удалось пробиться 561 человеку, десять из них - наши земляки.
Для прохождения на следующий этап конкурса участникам необходимо было пройти два тестирования. Эксперты с помощью заданий оценивали профессиональные знания и потенциал претендентов.
Также эксперты оценивали проекты конкурсантов по нескольким критериям: релевантность тематике конкурса, уровень профессиональной подготовки участника, качество проекта и его социальная значимость.
В итоге для участия в очном этапе был отобран 561 конкурсант из 13,4 тыс. человек, подавших заявки на конкурс. При этом десять из них представляют Республику Башкортостан.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог-Регионы» Юлия Аблец поблагодарила всех участников конкурса, отметив их высокие результаты и карьерные перспективы.
Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.
Подробная информация о конкурсе на сайте – лидерыинтернета.рф