Десять представителей Башкирии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В России проходит конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций», в котором принимают участие и представители от Башкирии. В скором времени состоится полуфинал, в который удалось пробиться 561 человеку, десять из них - наши земляки.

Фото №1 - Десять представителей Башкирии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Для прохождения на следующий этап конкурса участникам необходимо было пройти два тестирования. Эксперты с помощью заданий оценивали профессиональные знания и потенциал претендентов.

Также эксперты оценивали проекты конкурсантов по нескольким критериям: релевантность тематике конкурса, уровень профессиональной подготовки участника, качество проекта и его социальная значимость.

В итоге для участия в очном этапе был отобран 561 конкурсант из 13,4 тыс. человек, подавших заявки на конкурс. При этом десять из них представляют Республику Башкортостан.

В полуфинал приглашены участники из 8 федеральных округов России. Интересно, что примерно треть участников – 161 человек или 28,7% – работают не на руководящих должностях. Тот факт, что на рядовых позициях в digital заняты настолько сильные специалисты, говорит о большом кадровом потенциале этой индустрии.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров

Заместитель генерального директора АНО «Диалог-Регионы» Юлия Аблец поблагодарила всех участников конкурса, отметив их высокие результаты и карьерные перспективы.

На протяжении всего конкурса нас радует активность участников, подтверждая востребованность нашей инициативы. Высокие результаты, продемонстрированные на дистанционном этапе, дают нам уверенность в том, что победителей ждут интересные карьерные предложения. А программа обучения, которую мы для них готовим, поможет им справиться с этими вызовами. С лучшими участниками дистанционного этапа мы встретимся уже в середине мая в Москве.

Юлия Аблец

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

Подробная информация о конкурсе на сайте – лидерыинтернета.рф

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