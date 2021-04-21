Стало известно, как получить 10 тысяч рублей на ребенка школьного возраста

Для получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на школьника нужно будет написать лишь заявление. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков в эфире телеканала «Россия24».

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Ранее пособия анонсировал в своем послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин. Он заявил, что на материальную поддержку получат те семьи, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, а также дети, готовящиеся стать первоклашками.

Для получения единовременной выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты. Остальную работу сделает государство.

Антон Котяков, министр труда

Всего, по его словам, на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста смогут претендовать порядка 17 млн человек.

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