Стало известно, как получить 10 тысяч рублей на ребенка школьного возраста

Для получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на школьника нужно будет написать лишь заявление. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков в эфире телеканала «Россия24».

Ранее пособия анонсировал в своем послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин. Он заявил, что на материальную поддержку получат те семьи, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, а также дети, готовящиеся стать первоклашками.