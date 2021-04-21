В Уфе оппозиция устроила незаконную акцию

В столице республики, на площади Ленина, прошла несанкционированная акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Участие в ней приняло около 60 человек, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники МВД и Росгвардии обеспечивали общественный порядок на месте. Предварительно сообщается, что полиция задержала около 30 участников незаконной акции.
Напомним, что Алексей Навальный осужден на 3,5 года лишения свободы и отбывает наказание в колонии.
Фото: ИА «Башинформ»