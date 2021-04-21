В Уфе оппозиция устроила незаконную акцию

В столице республики, на площади Ленина, прошла несанкционированная акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Участие в ней приняло около 60 человек, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото №1 - В Уфе оппозиция устроила незаконную акцию

Сотрудники МВД и Росгвардии обеспечивали общественный порядок на месте. Предварительно сообщается, что полиция задержала около 30 участников незаконной акции.

Мое отношение к подобным митингам в целом негативное именно из-за лживого формата, который заложен в их посыле. Это ложь, борьба за власть. В то же время я знаю большое количество ребят, которые выходят на эти митинги, чтобы восстановить свои права, чтобы не было коррупции, за другие демократические светлые вещи. И, самое важное, власть-то слышит. Второй момент – силовые революционные вещи никогда ни к чему хорошему не приводили. Вещь, которая раскалывает общество на правых и неправых априори не верна. Есть разные мнения, их нужно учиться слышать друг другу. Только в таком мирном ключе можно нормально развиваться.

Валериан Гагин, член Совета по правам человека при Главе Башкирии
Фото №2 - В Уфе оппозиция устроила незаконную акцию

Отрицательный контент для молодежи в интернете нарасхват. Их вводят в заблуждение грамотно выстроенным сюжетом. А в целом воспитание молодежи было упущено еще в 90-е годы. Не было идеологии, не было и воспитания. Сейчас молодежь также упускается из вида. А идет политика захвата умов детей, на них льется только негатив, связанный с Россией. О достижениях науки, производства говорится недостаточно, и у них складывается картинка, что у нас все плохо, а в реальности-то много хорошего в стране, о чем молчат. Что бы ни произошло хорошего, молодежью воспринимается в отрицательном ключе. Их уже так настроили. И это упущение, нужна четкая программа по воспитанию гражданина своего отечества, чего у нас не хватает.

Виктор Иванов, священник

Напомним, что Алексей Навальный осужден на 3,5 года лишения свободы и отбывает наказание в колонии.

Фото: ИА «Башинформ»

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