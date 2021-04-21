В Уфе оппозиция устроила незаконную акцию

Отрицательный контент для молодежи в интернете нарасхват. Их вводят в заблуждение грамотно выстроенным сюжетом. А в целом воспитание молодежи было упущено еще в 90-е годы. Не было идеологии, не было и воспитания. Сейчас молодежь также упускается из вида. А идет политика захвата умов детей, на них льется только негатив, связанный с Россией. О достижениях науки, производства говорится недостаточно, и у них складывается картинка, что у нас все плохо, а в реальности-то много хорошего в стране, о чем молчат. Что бы ни произошло хорошего, молодежью воспринимается в отрицательном ключе. Их уже так настроили. И это упущение, нужна четкая программа по воспитанию гражданина своего отечества, чего у нас не хватает.

Виктор Иванов, священник