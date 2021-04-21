Послание Владимира Путина – 2021: основные темы

По 10 тысяч рублей – на каждого школьника в августе, на детей из неполных семей – по 5650 рублей ежемесячно. Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей. Президент выступил с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. На церемонии оглашения присутствовал и Глава Башкортостана. В частности, он также поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков россиян. Радий Хабиров поручил правительству республики проанализировать все задачи и двигаться дальше, а также обозначил наиболее важные моменты.
1 час 18 минут длилось Послание Президента России, и большая часть обращения Федеральному Собранию была посвящена внутренним проблемам и влиянию пандемии коронавируса на жизнь россиян. Как сказал Владимир Путин, COVID-19 стал синонимом слова «неопределенность». Высший национальный приоритет – сбережение народа России, обеспечить рост которой должна модернизация здравоохранения. Президент попросил Минздрав расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля, а россиян призвал вакцинироваться.
Владимир Путин объявил о расширении мер поддержки семей с детьми. В России 28 миллионов семей получили выплаты на детей, не потребовалось никаких справок и бумажек. Такой подход должен стать нормой на всех уровнях власти. Путин поручил с 1 июля платить детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5650 рублей в месяц. Кроме того, президент предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме.
Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям. В вузах откроют еще 45 тысяч бюджетных мест. Также Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию в экономике и принять меры, которые будут противостоять росту цен, способствовать увеличению объемов строительства. Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По его итогам руководитель республики дал поручение проанализировать все задачи и двигаться дальше.
Политологи считают, что в этом году послание Президента России информативно и содержит конкретные и понятные задачи.
Каким образом будут улучшать, еще объявят. Владимир Путин поручил правительству России до 1 июля подготовить и представить новые инициативы социально-экономического развития России. Президент подчеркнул, что будет сделано все для достижения поставленных целей.