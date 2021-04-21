Послание Владимира Путина – 2021: основные темы

По 10 тысяч рублей – на каждого школьника в августе, на детей из неполных семей – по 5650 рублей ежемесячно. Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей. Президент выступил с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. На церемонии оглашения присутствовал и Глава Башкортостана. В частности, он также поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков россиян. Радий Хабиров поручил правительству республики проанализировать все задачи и двигаться дальше, а также обозначил наиболее важные моменты.

1 час 18 минут длилось Послание Президента России, и большая часть обращения Федеральному Собранию была посвящена внутренним проблемам и влиянию пандемии коронавируса на жизнь россиян. Как сказал Владимир Путин, COVID-19 стал синонимом слова «неопределенность». Высший национальный приоритет – сбережение народа России, обеспечить рост которой должна модернизация здравоохранения. Президент попросил Минздрав расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля, а россиян призвал вакцинироваться.

Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои! Нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Владимир Путин, Президент России

Владимир Путин объявил о расширении мер поддержки семей с детьми. В России 28 миллионов семей получили выплаты на детей, не потребовалось никаких справок и бумажек. Такой подход должен стать нормой на всех уровнях власти. Путин поручил с 1 июля платить детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5650 рублей в месяц. Кроме того, президент предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме.

В прошлом году мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, их размер дифференцирован. И в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11300 рублей в месяц. Поручаю правительству России подготовить к 1 июля целостную программу мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений нужно принять незамедлительно. Уже сейчас, сегодня. Владимир Путин, Президент России

Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям. В вузах откроют еще 45 тысяч бюджетных мест. Также Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию в экономике и принять меры, которые будут противостоять росту цен, способствовать увеличению объемов строительства. Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По его итогам руководитель республики дал поручение проанализировать все задачи и двигаться дальше.

Было много посылов для управленческих команд. Я уже в этой связи прошу наше правительство, Минфин, строительный блок, подумать и посмотреть, какие задачи. Дело в том, что принято решение Президентом формирования института инфраструктурных займов, очень удобных, длинных, дешевых денег, которые будут идти на проекты созидания. У нас такие проекты уже есть. Но необходимо срочно делать проекты и соответственно участвовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Политологи считают, что в этом году послание Президента России информативно и содержит конкретные и понятные задачи.

Настолько большой объем поручений был дан, формулировка задач была поставлена, перспективы были обозначены не в формате «хотелось бы», а конкретного понимания, как это сделать. Послание последовательное. То, что мы слышали в прошлом году, мы услышали то же самое и в этом, то есть демография, поддержка с детьми. Владимир Савичев, политолог

Важно, что регионам предложили быть экономически самодостаточными, и те долги, которые регионы набрали на борьбу с ковидом, будут реструктурированы и отнесены до 2029 года. И, кроме того, в стране создан на полтриллиона специальный фонд, в котором аккумулированы деньги для того, чтобы регионы могли в проектном режиме претендовать на суммы для того, чтобы проекты уровня Восточного выезда на миллиарды рублей – улучшать. Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан