Под Уфой птица на три дня оставила без света целый поселок

Садовое товарищество в селе Нагаево под Уфой осталось без света на три дня. Электричества лишились и соседние кварталы с коттеджами. Проблема оказалась в электросетях СНТ, поэтому электрики просто отключили от общих коммуникаций сады. Свет в самом посёлке появился, а вот дома в товариществе так и остались во тьме.

Есть и плюсы: сидим, общаемся, вот только вчера вспоминали, как Пушкин писал при свечах. Венер Садыков, житель СНТ «Утёс»

Вот только у Пушкина не было альтернативы, а Садыковы всё-таки живут во времена электричества. Но последние три дня они уже почти позабыли, каково это. Из века 21 в 19. Со свечами в жизнь без телевизора, телефонов и холодильника. Вынужденная романтика под луной уже надоела, сетуют Садыковы. Хочется вновь вкусить плоды развития человечества.

Все связано с электричеством, поэтому ни помыться, ни приготовить, ни отопление включить. Третий день ждем. Екатерина и Венер Садыковы, жители СНТ «Утёс»

В СНТ живут и многодетные семьи. Ночи еще не стали теплыми, чтобы спать без обогрева дома, говорят родители. Но в последнее время приходится. Как и придумывать развлечения для детей в кромешной тьме. Но местные родители уже научены. Отключение происходит не впервые.

Надоело, потому что просто отключили и никаких вестей, ничего не сообщают. Елена Ковшова, жительница СНТ «Утёс»

Жители садового товарищества сидят без света третий день. В самом Нагаево за коммуникациями следит специализированная компания, а вот электросети на территории СНТ, говорит председатель Виктор Нестеренко, находятся на балансе БашГУ. У университета здесь база отдыха. После того, как путем отсечения от сети садового товарищества свет вернулся в Нагаево, в чем неисправность, местные специалисты искать не стали. Коммуникации уже не их. Сегодня в СНТ за свой счёт наняли специалистов, которые и нашли причину сбоя и установили виновницу.

Птица, скорее всего, сорока, пролетала, бросила проволоку, произошло замыкание. Виктор Нестеренко, председатель СНТ «Утёс»

Но если в этот раз оказалась виновата птица, то вот кого винить в частых отключениях по несколько часов?