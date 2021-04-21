Под Уфой около птицефабрики массово гибнет рыба

Жители села Авдон опубликовали в социальных сетях фотографии, на которых зафиксирована массовая гибель рыбы. Для выяснения причин происшествия на место выехали сотрудники Минэкологии республики.

Факт гибели водных обитателей, точнее, карасей и в основном мелких его особей рядом с авдонской птицефабрикой подтвердился. Это произошло сразу на двух искусственных водоемах, так называемых отстойниках, куда промышленные предприятия обычно сбрасывают сточные воды. Однако гибель рыбы не связана с отравлением или попаданием в водоем вредных веществ, считают экологи.