В Башкирии ищут наставников для воспитанников детских домов

Статистика такова, что чаще в семьи забирают малышей, а подростков – почти никогда. Но им тоже нужен взрослый человек, который поможет советом, выслушает и даже станет почти братом или сестрой.
Жизненные планы у Вадима такие же последовательные, как правила игры в Дженгу. Только достичь их школьник планирует без потерь. Мальчик мечтает погрузиться в мир киберспорта и проводить стримы. Это уже в ближайшем будущем. После твёрдо решил: откроет свой бизнес. На пути к достижению целей, какой следующий шаг правильнее, Вадим всегда советуется со своим наставником. Это взрослый человек, который становится другом или старшим братом или сестрой для ребёнка из детского дома.
Подопечных из детдома наставники называют «младшими» – как будто братьев и сестёр. У Алины и Тани почти так и получилось. В девочке уже девушка нашла словно своё отражение.
Суть именно в том, что наставник – это не родитель или воспитатель. Не сверху вниз, а рядом. Это друг, но с жизненным опытом.
Наставников ищут по всей республике, например, особенно их не хватает в Учалинском районе, недостаток ощущается и в Уфе. Леша Муратов тоже мечтает о старшем друге.
Чтобы стать наставником, есть определенные условия: возраст от 24 лет, прохождение медэкспертизы и двух тренингов. Этого достаточно, чтобы изменить чью-то жизнь.