В Башкирии ищут наставников для воспитанников детских домов

Статистика такова, что чаще в семьи забирают малышей, а подростков – почти никогда. Но им тоже нужен взрослый человек, который поможет советом, выслушает и даже станет почти братом или сестрой.

Жизненные планы у Вадима такие же последовательные, как правила игры в Дженгу. Только достичь их школьник планирует без потерь. Мальчик мечтает погрузиться в мир киберспорта и проводить стримы. Это уже в ближайшем будущем. После твёрдо решил: откроет свой бизнес. На пути к достижению целей, какой следующий шаг правильнее, Вадим всегда советуется со своим наставником. Это взрослый человек, который становится другом или старшим братом или сестрой для ребёнка из детского дома.

Наставники, в моем понимании, в первую очередь думают, как помочь, заботиться, а потом, когда это все происходит в реальности, он сам становится другом, начинает общаться с подростком на одном языке. Они уже не как учителя общаются, а как друзья. – А что в первую очередь важно? – Понимание. Вадим Шевченко

Подопечных из детдома наставники называют «младшими» – как будто братьев и сестёр. У Алины и Тани почти так и получилось. В девочке уже девушка нашла словно своё отражение.

С первой встречи поняли, что мы похожи. А потом я увидела, что она меня в телефонной книге записала «Солнышко». Алина Лукина, наставница

Суть именно в том, что наставник – это не родитель или воспитатель. Не сверху вниз, а рядом. Это друг, но с жизненным опытом.

Это просветительский проект и ни к чему не обязывает. Мы просто хотим, чтобы у ребят из детского дома был свой наставник, ведь воспитатель общий. А наставник может стать только его взрослым, личным. Светлана Янгирова, психолог

Наставников ищут по всей республике, например, особенно их не хватает в Учалинском районе, недостаток ощущается и в Уфе. Леша Муратов тоже мечтает о старшем друге.

Чтобы пришел из школы, например, что-то там не то сделал, и есть с кем поговорить. Алексей Муратов