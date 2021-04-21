В Уфе студенты изучают содержимое мусорных контейнеров

Уфимские студенты начали исследовать содержание контейнеров для отходов. Бакалавры Башкирского аграрного университета совместно с Общероссийским народным фронтом проводят проект по изучению морфологического состава ТКО. Они смотрят, сколько из выброшенного может использоваться как вторсырье. Уже есть первые результаты и подсчеты.
Пока мусоровоз разгружает партию отходов, у студентов глаза на лоб. Одни морщат нос, другие хватаются за голову. Но чего не сделаешь ради науки. Главная задача сегодняшнего практического занятия – выяснить, что входит в содержимое мусорных баков.
А это, между прочим, ценные компоненты, которые можно переработать и использовать для создания вторичного сырья. Цель научной работы студентов – приучить людей к раздельному сбору отходов. Ведь тогда до половины из мусорных баков пойдет не на полигоны, а на заводы.
И это не считая того вреда, который гниющий мусор наносит воздуху, почве и водоемам. Чуть ранее студенты совместно с Общероссийским народным фронтом уже изучили морфологический состав мусора в Стерлитамаке и даже посчитали стоимость содержимого.
По словам специалистов, сегодня заводы по производству вторсырья не могут выйти на полную мощность из-за недостатка материалов для переработки, которые сейчас зарываются в землю. Ежегодно только на уфимский полигон привозят около 400 тысяч тонн ТБО, из них на сортировку, ввиду мощностей, уходит 1/4 часть, из которой вторсырья набирается около 10%, хотя могло быть гораздо больше, если бы изначально сбор мусора был раздельным.
Для стимулирования жителей к раздельному сбору отходов в многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы, а при строительстве новых домов и вовсе отказаться от этих систем. Что касается студентов, то они намерены и дальше проводить исследование не только в городах республики, но и селах. Чтобы рассказать, сколько денег каждый раз выбрасывается в урну.