В Уфе студенты изучают содержимое мусорных контейнеров

Уфимские студенты начали исследовать содержание контейнеров для отходов. Бакалавры Башкирского аграрного университета совместно с Общероссийским народным фронтом проводят проект по изучению морфологического состава ТКО. Они смотрят, сколько из выброшенного может использоваться как вторсырье. Уже есть первые результаты и подсчеты.

Пока мусоровоз разгружает партию отходов, у студентов глаза на лоб. Одни морщат нос, другие хватаются за голову. Но чего не сделаешь ради науки. Главная задача сегодняшнего практического занятия – выяснить, что входит в содержимое мусорных баков.

Чаще всего попадается стекло, тетрапак, вот такие алюминиевые банки. Кристина Лазарева студентка Башкирского государственного аграрного университета

А это, между прочим, ценные компоненты, которые можно переработать и использовать для создания вторичного сырья. Цель научной работы студентов – приучить людей к раздельному сбору отходов. Ведь тогда до половины из мусорных баков пойдет не на полигоны, а на заводы.

На сегодняшний день в Российской Федерации площадь всех полигонов и свалок, которых больше всего и незаконных, несанкционированных, особенно в сельской местности, занимает в общей сложности территорию, где может разместиться Швейцария и Голландия. Наиль Минигазимов, профессор кафедры природообустройства, строительства и гидравлики Башкирского государственного аграрного университета

И это не считая того вреда, который гниющий мусор наносит воздуху, почве и водоемам. Чуть ранее студенты совместно с Общероссийским народным фронтом уже изучили морфологический состав мусора в Стерлитамаке и даже посчитали стоимость содержимого.

В одном контейнере мы насчитали вторичных материальных ресурсов на 170-180 рублей. Т.е. мы выбрасываем столько денег. Там, где организован раздельный сбор, жители могут экономить практически в 2 раза на вывозе ТКО. Мурад Шафиков, модератор тематической площадки «Экология» Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан

По словам специалистов, сегодня заводы по производству вторсырья не могут выйти на полную мощность из-за недостатка материалов для переработки, которые сейчас зарываются в землю. Ежегодно только на уфимский полигон привозят около 400 тысяч тонн ТБО, из них на сортировку, ввиду мощностей, уходит 1/4 часть, из которой вторсырья набирается около 10%, хотя могло быть гораздо больше, если бы изначально сбор мусора был раздельным.

Вы, наверное, сами видели, что привозят в основном все вперемешку, со всеми пищевыми и другими отходами жизнедеятельности кошек и собак и прочее, естественно, это очень сложно сортировать. Николай Штоль, генеральный директор мусоросортировочного комплекса