В Уфе на автовокзале появились экспресс-кассы самообслуживания

Экспресс-кассы самообслуживания появились на Южном автовокзале Уфы. Без очередей пассажиры самостоятельно могут купить себе билет. Пилотный проект реализуется пока в столице республики и Стерлитамаке.

С Южного автовокзала Гульназ Рамеева каждые выходные уезжает к родственникам. Экспресс-кассой девушка пользуется не впервые. Нет необходимости стоять в очередях, а покупка билета занимает пару минут. Нужно выбрать направление, указать наличие багажа, если он есть, и оплатить банковской картой.

По пятницам очень удобно приобретать билеты в экспресс-кассе. Студентов много, очередь в кассы. Из-за этого удобно. Гульназ Рамеева

Каждый день Южный автовокзал Уфы обслуживает порядка двух тысяч пассажиров. Поэтому дополнительная электронная касса значительно экономит время уезжающим. Купить билеты можно и сидя дома, через сайт компании. В пилотном режиме такая экспресс-касса появилась и в Стерлитамаке, в дальнейшем опыт растиражируют.

Пассажиры уже ощутили преимущество – не нужно стоять в кассе, а можно самим купить билет. Приобрести билет можно на популярные наши маршруты как в республике, так и за ее пределами. Сергей Паскин, заместитель генерального директора по перевозкам ГУП «Башавтотранс»