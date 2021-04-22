В Уфе на автовокзале появились экспресс-кассы самообслуживания

Экспресс-кассы самообслуживания появились на Южном автовокзале Уфы. Без очередей пассажиры самостоятельно могут купить себе билет. Пилотный проект реализуется пока в столице республики и Стерлитамаке.
С Южного автовокзала Гульназ Рамеева каждые выходные уезжает к родственникам. Экспресс-кассой девушка пользуется не впервые. Нет необходимости стоять в очередях, а покупка билета занимает пару минут. Нужно выбрать направление, указать наличие багажа, если он есть, и оплатить банковской картой.
Каждый день Южный автовокзал Уфы обслуживает порядка двух тысяч пассажиров. Поэтому дополнительная электронная касса значительно экономит время уезжающим. Купить билеты можно и сидя дома, через сайт компании. В пилотном режиме такая экспресс-касса появилась и в Стерлитамаке, в дальнейшем опыт растиражируют.
Для того чтобы уехать в нужном направлении, пассажиры также могут воспользоваться мобильным приложением «Автовокзалы Башкортостана». Для этого достаточно выбрать нужное направление, заполнить о себе данные. Останется только предъявить контролеру электронный формат вашего билета.